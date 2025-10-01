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Mercredis de l’été à la piscine ! Place Zarautz Pontarlier

Mercredis de l’été à la piscine ! Place Zarautz Pontarlier mercredi 15 juillet 2026.

Lieu
Place Zarautz
Adresse
Piscine municipale Georges Cuinet
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
3.8 3.8 3.8 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Pontarlier

Mercredis de l’été à la piscine !

Place Zarautz Piscine municipale Georges Cuinet Pontarlier Doubs

Tarif : 3.8 – 3.8 – 3.8 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-22 17:45:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Organisé par la ville de Pontarlier.
Envie de fraîcheur, de fun et de détente ? Venez en famille ou entre amis profiter des aménagements spécialement mis à disposition pour l’occasion.   .

Place Zarautz Piscine municipale Georges Cuinet Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 23  piscine.municipale@ville-pontarlier.com

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English : Mercredis de l’été à la piscine !

L’événement Mercredis de l’été à la piscine ! Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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