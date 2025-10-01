Mercredis de l’été à la piscine ! Place Zarautz Pontarlier mercredi 15 juillet 2026.

Pontarlier

Mercredis de l’été à la piscine !

Place Zarautz Piscine municipale Georges Cuinet Pontarlier Doubs

Tarif : 3.8 – 3.8 – 3.8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-22 17:45:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Organisé par la ville de Pontarlier.

Envie de fraîcheur, de fun et de détente ? Venez en famille ou entre amis profiter des aménagements spécialement mis à disposition pour l’occasion. .

Place Zarautz Piscine municipale Georges Cuinet Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 23 piscine.municipale@ville-pontarlier.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mercredis de l’été à la piscine !

L’événement Mercredis de l’été à la piscine ! Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS