Mercredis de l’été à la piscine ! Place Zarautz Pontarlier
Mercredis de l’été à la piscine ! Place Zarautz Pontarlier mercredi 15 juillet 2026.
Pontarlier
Mercredis de l’été à la piscine !
Place Zarautz Piscine municipale Georges Cuinet Pontarlier Doubs
Tarif : 3.8 – 3.8 – 3.8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-22 17:45:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
Organisé par la ville de Pontarlier.
Envie de fraîcheur, de fun et de détente ? Venez en famille ou entre amis profiter des aménagements spécialement mis à disposition pour l’occasion. .
Place Zarautz Piscine municipale Georges Cuinet Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 23 piscine.municipale@ville-pontarlier.com
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English : Mercredis de l’été à la piscine !
L’événement Mercredis de l’été à la piscine ! Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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