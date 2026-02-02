Sortie découverte dans la forêt endormie La Tisanerie Pontarlier

Sortie découverte dans la forêt endormie

La Tisanerie 2 Rue Notre-Dame Pontarlier Doubs

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 14:00:00

fin : 2026-03-14 17:00:00

Date(s) :

2026-03-14 2026-03-18

Organisé par Catherine BLIN.

Lors d’une balade tranquille, identifier la végétation en hiver par une approche sensorielle et ludique et apprendre les bienfaits des plantes observées. RDV à la tisanerie pour le théâtre forestier. Au retour, proposition d’une boisson chaude et/ou renseignements sur les remèdes.

Inscription obligatoire au 0613502854. .

La Tisanerie 2 Rue Notre-Dame Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 50 28 54 blin.cat@free.fr

