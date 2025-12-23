Atelier Stage d’initiation à la vannerie d’osier Atelier Saule en Fa Pontarlier
Atelier Saule en Fa 9 place des Bernardines Pontarlier Doubs
Début : 2026-01-07
fin : 2026-02-19
2026-01-07 2026-01-14 2026-01-21 2026-01-28 2026-02-04 2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04 2026-03-11 2026-03-18 2026-03-25 2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20
Les mercredis selon la formule choisie, sur réservation, à l’atelier Saule en Fa.
Organisé par l’atelier Saule en Fa.
Venez vous initier au tressage végétal et repartez avec une mangeoire à oiseaux, une corbeille ou un panier. .
Atelier Saule en Fa 9 place des Bernardines Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 10 35 20
