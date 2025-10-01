Pontarlier

Summer P.A Party

Parc du Grand Cours Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03 21:00:00

Date(s) :

2026-07-03

À l’occasion de Ponta’Beach 2026, retrouvez-nous pour une grande soirée latino en plein air au Parc du Grand Cours !

Animations et initiations gratuites

Bachata • Salsa • Kizomba • Mérengué • Danses en ligne • Solo Dance

Que vous soyez débutant, confirmé, seul(e), en couple ou entre amis, venez partager un moment convivial et festif dans une ambiance estivale unique !

Organisée par la Ville de Pontarlier dans le cadre de Ponta’Beach 2026

Animation assurée par P.A Dj & Events et l’école de danse P.A à Pas

Venez danser, vous amuser et profiter de l’été avec nous ! .

Parc du Grand Cours Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 15 04 51 service.sports@ville-pontarlier.com

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English : Summer P.A Party

L’événement Summer P.A Party Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS