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Summer P.A Party Pontarlier

Summer P.A Party Pontarlier vendredi 3 juillet 2026.

Adresse
Parc du Grand Cours
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Pontarlier

Summer P.A Party

Parc du Grand Cours Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03 21:00:00

Date(s) :
2026-07-03

À l’occasion de Ponta’Beach 2026, retrouvez-nous pour une grande soirée latino en plein air au Parc du Grand Cours !
Animations et initiations gratuites
Bachata • Salsa • Kizomba • Mérengué • Danses en ligne • Solo Dance
Que vous soyez débutant, confirmé, seul(e), en couple ou entre amis, venez partager un moment convivial et festif dans une ambiance estivale unique !
Organisée par la Ville de Pontarlier dans le cadre de Ponta’Beach 2026
Animation assurée par P.A Dj & Events et l’école de danse P.A à Pas
Venez danser, vous amuser et profiter de l’été avec nous !   .

Parc du Grand Cours Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 15 04 51  service.sports@ville-pontarlier.com

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English : Summer P.A Party

L’événement Summer P.A Party Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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