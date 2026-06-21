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Cinéma plein air Un p’tit truc en plus Pontarlier

Cinéma plein air Un p’tit truc en plus Pontarlier vendredi 17 juillet 2026.

Adresse : Parc du Grand Cours

Ville : 25300 Pontarlier

Département : Doubs

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Pontarlier

Cinéma plein air Un p’tit truc en plus

Parc du Grand Cours Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:30:00
fin : 2026-07-17 23:00:00

Date(s) :
2026-07-17

Organisée par Parloncap et la MJC des Capucins.
Venez profiter d’un cinéma plein air convivial avec Parloncap et la MJC des Capucins ! Au programme Un p’tit truc en plus. Gratuit et ouvert à tous, pour une belle soirée estivale à vivre en famille ou entre amis. En cas d’intempéries repli salle Morand à 20h00.   .

Parc du Grand Cours Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 90 07 04  mjcdescapucins@wanadoo.fr

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English : Cinéma plein air Un p’tit truc en plus

L’événement Cinéma plein air Un p’tit truc en plus Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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