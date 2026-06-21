Cinéma plein air Un p’tit truc en plus Pontarlier
Cinéma plein air Un p’tit truc en plus Pontarlier vendredi 17 juillet 2026.
Pontarlier
Cinéma plein air Un p’tit truc en plus
Parc du Grand Cours Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:30:00
fin : 2026-07-17 23:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Organisée par Parloncap et la MJC des Capucins.
Venez profiter d’un cinéma plein air convivial avec Parloncap et la MJC des Capucins ! Au programme Un p’tit truc en plus. Gratuit et ouvert à tous, pour une belle soirée estivale à vivre en famille ou entre amis. En cas d’intempéries repli salle Morand à 20h00. .
Parc du Grand Cours Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 90 07 04 mjcdescapucins@wanadoo.fr
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English : Cinéma plein air Un p’tit truc en plus
L’événement Cinéma plein air Un p’tit truc en plus Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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