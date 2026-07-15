Atelier Découverte de l’Intelligence Artificielle Mairie de Pontarlier Salle des Frères Lumière Pontarlier
mardi 4 août 2026 · Mairie de Pontarlier Salle des Frères Lumière · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Atelier Découverte de l’Intelligence Artificielle
Mairie de Pontarlier Salle des Frères Lumière 55 Rue de la République Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 14:00:00
fin : 2026-08-04 16:00:00
Date(s) :
2026-08-04 2026-08-20
Organisé par le Conseiller Numérique de la Ville de Pontarlier
Un café IA est un espace d’échange convivial qui démystifie l’intelligence artificielle à travers des discussions ouvertes et des ateliers pratiques. Les participants y découvrent les outils actuels et débattent des enjeux éthiques et sociétaux de l’IA, le tout sans jargon technique. Gratuit Uniquement sur inscription (10 personnes maximum) .
Mairie de Pontarlier Salle des Frères Lumière 55 Rue de la République Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 62 jl.vicaire@ville-pontarlier.com
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English : Atelier Découverte de l’Intelligence Artificielle
L’événement Atelier Découverte de l’Intelligence Artificielle Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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