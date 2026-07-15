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AGENDA · Pontarlier

Atelier Découverte de l’Intelligence Artificielle Mairie de Pontarlier Salle des Frères Lumière Pontarlier

mardi 4 août 2026 · Mairie de Pontarlier Salle des Frères Lumière · Pontarlier

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Mairie de Pontarlier Salle des Frères Lumière
Adresse
55 Rue de la République
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Pontarlier

Atelier Découverte de l’Intelligence Artificielle

Mairie de Pontarlier Salle des Frères Lumière 55 Rue de la République Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 14:00:00
fin : 2026-08-04 16:00:00

Date(s) :
2026-08-04 2026-08-20

Organisé par le Conseiller Numérique de la Ville de Pontarlier
Un café IA est un espace d’échange convivial qui démystifie l’intelligence artificielle à travers des discussions ouvertes et des ateliers pratiques. Les participants y découvrent les outils actuels et débattent des enjeux éthiques et sociétaux de l’IA, le tout sans jargon technique. Gratuit Uniquement sur inscription (10 personnes maximum)   .

Mairie de Pontarlier Salle des Frères Lumière 55 Rue de la République Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 62  jl.vicaire@ville-pontarlier.com

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English : Atelier Découverte de l’Intelligence Artificielle

L’événement Atelier Découverte de l’Intelligence Artificielle Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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