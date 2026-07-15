Atelier Découverte de l’Intelligence Artificielle Mairie de Pontarlier Salle des Frères Lumière Pontarlier

Informations pratiques

Pontarlier

Atelier Découverte de l’Intelligence Artificielle

Mairie de Pontarlier Salle des Frères Lumière 55 Rue de la République Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 14:00:00

fin : 2026-08-04 16:00:00

Date(s) :

2026-08-04 2026-08-20

Organisé par le Conseiller Numérique de la Ville de Pontarlier

Un café IA est un espace d’échange convivial qui démystifie l’intelligence artificielle à travers des discussions ouvertes et des ateliers pratiques. Les participants y découvrent les outils actuels et débattent des enjeux éthiques et sociétaux de l’IA, le tout sans jargon technique. Gratuit Uniquement sur inscription (10 personnes maximum) .

Mairie de Pontarlier Salle des Frères Lumière 55 Rue de la République Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 62 jl.vicaire@ville-pontarlier.com

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English : Atelier Découverte de l’Intelligence Artificielle

L’événement Atelier Découverte de l’Intelligence Artificielle Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS