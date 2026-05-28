Retrait d’un kit d’essai de couches lavables Préval Pontarlier
Retrait d’un kit d’essai de couches lavables Préval Pontarlier jeudi 4 juin 2026.
Pontarlier
Retrait d’un kit d’essai de couches lavables
Préval 2 Rue des Tourbières Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 11:00:00
fin : 2026-07-30 12:00:00
Date(s) :
2026-06-04 2026-07-02 2026-07-30
Proposé par Préval Haut-Doubs.
Testez gratuitement les couches lavables ! Retrait d’un kit d’essai de couches lavables (12 couches) & échange de conseils pratiques.
Réservation indispensable par mail ou par téléphone. .
Préval 2 Rue des Tourbières Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 39 46 72 fschelle@preval.fr
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English : Retrait d’un kit d’essai de couches lavables
L’événement Retrait d’un kit d’essai de couches lavables Pontarlier a été mis à jour le 2026-04-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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