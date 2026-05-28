Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Retrait d’un kit d’essai de couches lavables Préval Pontarlier

Retrait d’un kit d’essai de couches lavables Préval Pontarlier jeudi 4 juin 2026.

Lieu : Préval

Adresse : 2 Rue des Tourbières

Ville : 25300 Pontarlier

Département : Doubs

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Pontarlier

Retrait d’un kit d’essai de couches lavables

Préval 2 Rue des Tourbières Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 11:00:00
fin : 2026-07-30 12:00:00

Date(s) :
2026-06-04 2026-07-02 2026-07-30

Proposé par Préval Haut-Doubs.
Testez gratuitement les couches lavables ! Retrait d’un kit d’essai de couches lavables (12 couches) & échange de conseils pratiques.
Réservation indispensable par mail ou par téléphone.   .

Préval 2 Rue des Tourbières Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 39 46 72  fschelle@preval.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Retrait d’un kit d’essai de couches lavables

L’événement Retrait d’un kit d’essai de couches lavables Pontarlier a été mis à jour le 2026-04-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

À voir aussi à Pontarlier (Doubs)