Ciné Kid Entre Ciel et Terre Cinéma Olympia Pontarlier
dimanche 18 avril 2027 · Cinéma Olympia · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Ciné Kid Entre Ciel et Terre
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-18 11:00:00
fin : 2027-05-02 11:45:00
Date(s) :
2027-04-18 2027-04-25 2027-05-02
Venez faire découvrir aux enfants les salles obscures pour la toute première fois.
Entre Ciel et Terre A partir de 3 ans / Durée 33 minutes
Avant Dernier Ciné Kid de cette saison ! .
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ciné Kid Entre Ciel et Terre
L’événement Ciné Kid Entre Ciel et Terre Pontarlier a été mis à jour le 2026-08-31 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
À voir aussi à Pontarlier (Doubs)
- Salon de l’Habitat Pontarlier 11 septembre 2026
- Vol au dessus d’un nid de coucou Ciné Culte Cinéma Olympia Pontarlier 11 septembre 2026
- Coulée du Mont d’Or Pontarlier 12 septembre 2026
- Exposition de travaux manuels Pontarlier 12 septembre 2026
- Cours d’allemand pour les adultes Pontarlier 14 septembre 2026