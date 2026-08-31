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AGENDA · Pontarlier

Ciné Kid Entre Ciel et Terre Cinéma Olympia Pontarlier

dimanche 18 avril 2027 · Cinéma Olympia · Pontarlier

Informations pratiques

Début
dimanche 18 avril 2027
Fin
dimanche 18 avril 2027
Heure de début
11:00:00
Lieu
Cinéma Olympia
Adresse
2 Rue Louis Pergaud
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
5.5 5.5 5.5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Pontarlier

Ciné Kid Entre Ciel et Terre

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-18 11:00:00
fin : 2027-05-02 11:45:00

Date(s) :
2027-04-18 2027-04-25 2027-05-02

Venez faire découvrir aux enfants les salles obscures pour la toute première fois.

Entre Ciel et Terre A partir de 3 ans / Durée 33 minutes
Avant Dernier Ciné Kid de cette saison !   .

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   cine.olympia@orange.fr

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English : Ciné Kid Entre Ciel et Terre

L’événement Ciné Kid Entre Ciel et Terre Pontarlier a été mis à jour le 2026-08-31 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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