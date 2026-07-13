Evenement en Seance Unique Cinéma Olympia Pontarlier
vendredi 4 septembre 2026 · Cinéma Olympia · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Evenement en Seance Unique
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs
Tarif : 17.4 – 17.4 – 17.4 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 18:30:00
fin : 2026-09-04 23:00:00
Date(s) :
2026-09-04
Votre Cinema Olympia Pontarlier vous propose en séance unique, les films suivants, ne les loupez pas !
A 18h30 diffusions de The Furious (Film Interdit aux Moins de 12 ans)
A 20h55 projection du film Colony (Film Interdit aux Moins de 12 ans)
Possibilité de voir un seul film ou de participer à la projection des deux films
Chaque film est à découvrir aux Tarifs en vigueurs habituels .
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr
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English : Evenement en Seance Unique
L’événement Evenement en Seance Unique Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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