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AGENDA · Pontarlier

Evenement en Seance Unique Cinéma Olympia Pontarlier

vendredi 4 septembre 2026 · Cinéma Olympia · Pontarlier

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Cinéma Olympia
Adresse
2 Rue Louis Pergaud
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
17.4 17.4 17.4 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Pontarlier

Evenement en Seance Unique

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs

Tarif : 17.4 – 17.4 – 17.4 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 18:30:00
fin : 2026-09-04 23:00:00

Date(s) :
2026-09-04

Votre Cinema Olympia Pontarlier vous propose en séance unique, les films suivants, ne les loupez pas !
A 18h30 diffusions de The Furious (Film Interdit aux Moins de 12 ans)
A 20h55 projection du film Colony (Film Interdit aux Moins de 12 ans)
Possibilité de voir un seul film ou de participer à la projection des deux films
Chaque film est à découvrir aux Tarifs en vigueurs habituels   .

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   cine.olympia@orange.fr

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English : Evenement en Seance Unique

L’événement Evenement en Seance Unique Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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