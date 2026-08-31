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AGENDA · Pontarlier

Ciné Kid Patouille et Momo, les Contes de la Foret Cinéma Olympia Pontarlier

dimanche 9 mai 2027 · Cinéma Olympia · Pontarlier

Informations pratiques

Début
dimanche 9 mai 2027
Fin
dimanche 9 mai 2027
Heure de début
11:00:00
Lieu
Cinéma Olympia
Adresse
2 Rue Louis Pergaud
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
5.5 5.5 5.5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Pontarlier

Ciné Kid Patouille et Momo, les Contes de la Foret

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-09 11:00:00
fin : 2027-05-23 11:45:00

Date(s) :
2027-05-09 2027-05-16 2027-05-23

Venez faire découvrir aux enfants les salles obscures pour la toute première fois.
Patouille et Momo, les Contes de la Foret A partir de 3 ans / Durée 35 minutes
Dernier Ciné Kid de cette saison 2026 2027 avant sa reprise en septembre …   .

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   cine.olympia@orange.fr

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English : Ciné Kid Patouille et Momo, les Contes de la Foret

L’événement Ciné Kid Patouille et Momo, les Contes de la Foret Pontarlier a été mis à jour le 2026-08-31 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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