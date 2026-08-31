Ciné Kid Patouille et Momo, les Contes de la Foret Cinéma Olympia Pontarlier

Informations pratiques

Pontarlier

Ciné Kid Patouille et Momo, les Contes de la Foret

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-09 11:00:00

fin : 2027-05-23 11:45:00

Date(s) :

2027-05-09 2027-05-16 2027-05-23

Venez faire découvrir aux enfants les salles obscures pour la toute première fois.

Patouille et Momo, les Contes de la Foret A partir de 3 ans / Durée 35 minutes

Dernier Ciné Kid de cette saison 2026 2027 avant sa reprise en septembre … .

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr

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English : Ciné Kid Patouille et Momo, les Contes de la Foret

L’événement Ciné Kid Patouille et Momo, les Contes de la Foret Pontarlier a été mis à jour le 2026-08-31 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS