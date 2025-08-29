Ciné-Lecture Chien bleu et autres histoires Médiathèque municipale Le Polyèdre Bazas
mardi 20 octobre 2026 · Médiathèque municipale Le Polyèdre · Bazas
Informations pratiques
Bazas
Ciné-Lecture Chien bleu et autres histoires
Médiathèque municipale Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 10:30:00
fin : 2026-10-20 12:00:00
Date(s) :
2026-10-20
La médiathèque, en partenariat avec le cinéma Le Vog, propose une après-midi enchantée dédiée aux enfants.
Venez découvrir sur grand écran un programme de courts-métrages poétiques, dont le célèbre Chien bleu. Après la projection, la magie continue à la médiathèque avec un temps de lecture partagé pour prolonger l’émerveillement !
1ère partie (14h30) Projection au cinéma Le Vog
Programme Chien bleu et autres histoires (une sélection de courts-métrages d’animation).
2ème partie (vers 15h30, après la séance) Lecture pour les enfants
Les bibliothécaires accueillent les enfants pour une lecture à voix haute d’albums et d’histoires pour prolonger l’univers découvert au cinéma.
Tout public dès 3 ans. .
Médiathèque municipale Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 65 12 46 polyedre@ville-bazas.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ciné-Lecture Chien bleu et autres histoires
L’événement Ciné-Lecture Chien bleu et autres histoires Bazas a été mis à jour le 2026-08-22 par La Gironde du Sud
À voir aussi à Bazas (Gironde)
- Atelier de bricolage Harry Potter Le Polyèdre Bazas 28 août 2026
- Forum des Associations Bazas 5 septembre 2026
- Projection d’un film pour enfant Au fil de l’eau Le Polyèdre Bazas 5 septembre 2026
- Spectacle Polycontes Dans les près par la Cie Crim Bazas 8 septembre 2026
- Festival Places aux arts Spectacle de la Cie Quotidienne La tournée des Aurevoirs Le Polyèdre Bazas 10 septembre 2026