Ciné-Lecture Chien bleu et autres histoires Médiathèque municipale Le Polyèdre Bazas

Informations pratiques

Bazas

Ciné-Lecture Chien bleu et autres histoires

Médiathèque municipale Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 10:30:00

fin : 2026-10-20 12:00:00

Date(s) :

2026-10-20

La médiathèque, en partenariat avec le cinéma Le Vog, propose une après-midi enchantée dédiée aux enfants.

Venez découvrir sur grand écran un programme de courts-métrages poétiques, dont le célèbre Chien bleu. Après la projection, la magie continue à la médiathèque avec un temps de lecture partagé pour prolonger l’émerveillement !

1ère partie (14h30) Projection au cinéma Le Vog

Programme Chien bleu et autres histoires (une sélection de courts-métrages d’animation).

2ème partie (vers 15h30, après la séance) Lecture pour les enfants

Les bibliothécaires accueillent les enfants pour une lecture à voix haute d’albums et d’histoires pour prolonger l’univers découvert au cinéma.

Tout public dès 3 ans. .

Médiathèque municipale Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 65 12 46 polyedre@ville-bazas.fr

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English : Ciné-Lecture Chien bleu et autres histoires

L’événement Ciné-Lecture Chien bleu et autres histoires Bazas a été mis à jour le 2026-08-22 par La Gironde du Sud