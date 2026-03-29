Ciné Lot à Lauzès, séance en plein air Lauzès
dimanche 19 juillet 2026 · Lauzès
Informations pratiques
Lauzès
Ciné Lot à Lauzès, séance en plein air
Le pré derrière la salle des fêtes Lauzès Lot
Tarif : – – 6 EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 22:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
La Bibliauzès vous propose un temps convivial autour du cinéma, en plein air.
La Bibliauzès vous propose un temps convivial autour du cinéma, en plein air.
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Le pré derrière la salle des fêtes Lauzès 46360 Lot Occitanie labibliauzes@gmail.com
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English :
La Bibliauz%E8s invites you to enjoy a fun evening of outdoor movies.
L’événement Ciné Lot à Lauzès, séance en plein air Lauzès a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Labastide-Murat
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