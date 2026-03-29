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AGENDA · Lauzès

Ciné Lot à Lauzès, séance en plein air Lauzès

dimanche 19 juillet 2026 · Lauzès

Ciné Lot à Lauzès, séance en plein air Lauzès

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
22:00:00
Adresse
Le pré derrière la salle des fêtes
Ville
46360 Lauzès
Département
Lot
Tarif
6 Tarif adulte

Lauzès

Ciné Lot à Lauzès, séance en plein air

Le pré derrière la salle des fêtes Lauzès Lot

Tarif : – – 6 EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 22:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

La Bibliauzès vous propose un temps convivial autour du cinéma, en plein air.

La Bibliauzès vous propose un temps convivial autour du cinéma, en plein air.

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Le pré derrière la salle des fêtes Lauzès 46360 Lot Occitanie   labibliauzes@gmail.com

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English :

La Bibliauz%E8s invites you to enjoy a fun evening of outdoor movies.

L’événement Ciné Lot à Lauzès, séance en plein air Lauzès a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Labastide-Murat

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