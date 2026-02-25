Concert et Ciné Lot à Lauzès Lauzès
Concert et Ciné Lot à Lauzès Lauzès dimanche 29 mars 2026.
Concert et Ciné Lot à Lauzès
Lauzès Lot
Tarif : 4 – 4 – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 15:00:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Cannes, Oscars, Césars… The Artist a tout gagné ! Retrouvez Jean Dujardin dans le plus beau des hommages au cinéma après un concert de l'école du musique du Causse.
Film de Michel Hazanavicius, avec Jean Dujardin, Bérénice Béjo, John Goodman.
Lauzès 46360 Lot Occitanie
English :
Cannes, Oscars, Césars? The Artist has won it all! Join Jean Dujardin in the finest of film tributes after a concert by the Causse music school.
Film by Michel Hazanavicius, starring Jean Dujardin, Bérénice Béjo, John Goodman.
