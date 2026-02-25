Concert et Ciné Lot à Lauzès Lauzès

Concert et Ciné Lot à Lauzès

Concert et Ciné Lot à Lauzès Lauzès dimanche 29 mars 2026.

Concert et Ciné Lot à Lauzès

Lauzès Lot

Tarif : 4 – 4 – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 15:00:00
fin : 2026-03-29

Date(s) :
2026-03-29

Cannes, Oscars, Césars… The Artist a tout gagné ! Retrouvez Jean Dujardin dans le plus beau des hommages au cinéma après un concert de l'école du musique du Causse.

Film de Michel Hazanavicius, avec Jean Dujardin, Bérénice Béjo, John Goodman.

Cannes, Oscars, Césars… The Artist a tout gagné ! Retrouvez Jean Dujardin dans le plus beau des hommages au cinéma après un concert de l'école du musique du Causse.

Film de Michel Hazanavicius, avec Jean Dujardin, Bérénice Béjo, John Goodman.

  .

Lauzès 46360 Lot Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cannes, Oscars, Césars? The Artist has won it all! Join Jean Dujardin in the finest of film tributes after a concert by the Causse music school.

Film by Michel Hazanavicius, starring Jean Dujardin, Bérénice Béjo, John Goodman.

L’événement Concert et Ciné Lot à Lauzès Lauzès a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Labastide-Murat