Informations pratiques

Le Bourg

Ciné-lot à Le Bourg Le Sud

Salle des fêtes Le Bourg Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 21:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Dans l’Espagne des années 1950, Estrella, une petite fille de huit ans, vit avec ses parents au nord du pays, dans une maison appelée “La Mouette”

Dans l’Espagne des années 1950, Estrella, une petite fille de huit ans, vit avec ses parents au nord du pays, dans une maison appelée “La Mouette”. Son père, Agustín Arenas, médecin taciturne et mystérieux, radiesthésiste à ses heures, est originaire du sud de l’Espagne, région qu’il n’évoque jamais. Intriguée par ses silences, Estrella grandit en essayant de percer le mystère qui entoure la jeunesse et les blessures passées de cet homme qu’elle admire profondément.

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Salle des fêtes Le Bourg 46120 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36 fdr46@orange.fr

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English :

In 1950s Spain, Estrella, an eight-year-old girl, lives with her parents in the north of the country, in a house called La Mouette.

L’événement Ciné-lot à Le Bourg Le Sud Le Bourg a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Lacapelle Marival