Nuit de la Chauve-souris à Bio, Bio 46500, Le Bourg
jeudi 27 août 2026 · Bio 46500 · Le Bourg
Informations pratiques
Nuit de la Chauve-souris à Bio Jeudi 27 août, 19h00 Bio 46500 Lot
Gratuit – Nombre de participants limités
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T19:00:00+02:00 – 2026-08-27T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-27T19:00:00+02:00 – 2026-08-27T22:00:00+02:00
Dans le cadre de l’ABC de Bio, plongez dans le monde fascinant des chauves-souris lors d’une soirée spéciale : projection d’un film pour mieux les connaître suivie d’une sortie nocturne pour tenter de les observer et d’écouter leurs ultrasons. Balade co-animée par la LPO Occitanie et le Conservatoire d’Espaces Naturels d’Occitanie.
Inscriptions auprès de la LPO Occitanie DT Lot 05 65 22 28 12, lieu de rdv donné à l’inscription.
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Balade nocturne à la découverte des chauves-souris – ABC Bio
Lou-Anh Ravaine
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