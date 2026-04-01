Tour-de-Faure

Ciné-Lot Gourou

Le Bourg Tour-de-Faure Lot

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Synopsis

Matt est le coach en développement personnel le plus suivi de France

Synopsis

Matt est le coach en développement personnel le plus suivi de France. Dans une société en quête de sens où la réussite individuelle est devenue sacrée, il propose à ses adeptes une catharsis qui électrise les foules autant qu'elle inquiète les autorités. Sous le feu des critiques, Matt va s'engager dans une fuite en avant qui le mènera aux frontières de la folie et peut-être de la gloire…

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Le Bourg Tour-de-Faure 46330 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36

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English :

Synopsis:

Matt is France’s most followed personal development coach

L’événement Ciné-Lot Gourou Tour-de-Faure a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cahors Vallée du Lot