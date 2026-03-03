Festival ClassiCahors L’Exil des romantiques, mélodies d’ailleurs et de mémoire

Tour-de-Faure Lot

Tarif : 23.8 – 23.8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 21:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Ce concert est dédié aux mélodies romantiques de la fin du XIXe siècle, autour d’un compositeur de grande notoriété à son époque, aujourd’hui largement oublié, dont les oeuvres font l’objet d’une redécouverte, Cesare Galeotti.

Le programme met son oeuvre en regard de celles d’autres compositeurs du même siècle, contraints ou choisis à quitter leur pays d’origine et à composer en exil. À travers ces mélodies, le concert explore l’exil comme moteur de création, source de nostalgie, de renouvellement esthétique et d’identité musicale. Les oeuvres présentées ce soir ont été composées dans des contextes précis.

Chaque oeuvre reflète ainsi un moment de vie et s’inscrit dans l’histoire musicale et humaine où seront lues quelques lettres de voyage. Des pièces de Rachmaninoff ou encore Pauline Viardot composeront ce programme principalement dédié au compositeur Cesare Galeotti. Ce concert s’inscrit dans les projets CLASSICAHORS de 3 disques pour piano, musique de chambre et mélodies.

Le projet est soutenu le mécène François de Chatellus, descendant du compositeur Cesare Galeotti

.

Tour-de-Faure 46330 Lot Occitanie

English :

This concert is dedicated to the Romantic melodies of the late 19th century, focusing on a composer of great renown in his time, now largely forgotten, whose works are being rediscovered, Cesare Galeotti.

The program compares his work with that of other composers of the same century, forced or chosen to leave their homeland and compose in exile

