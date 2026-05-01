Tour-de-Faure

Ciné-Lot Le chant des forêts

Tour-de-Faure Lot

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Synopsis

Après La Panthère des neiges, Vincent Munier nous invite au coeur des forêts des Vosges

Synopsis

Après La Panthère des neiges, Vincent Munier nous invite au coeur des forêts des Vosges. C’est ici qu’il a tout appris grâce à son père Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l’affut dans les bois. Il est l’heure pour eux de transmettre ce savoir à Simon, le fils de Vincent. Trois regards, trois générations, une même fascination pour la vie sauvage. Nous découvrirons avec eux cerfs, oiseaux rares, renards et lynx… et parfois, le battement d’ailes d’un animal légendaire le Grand Tétras.

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Tour-de-Faure 46330 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36

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English :

Synopsis

After La Panthère des neiges, Vincent Munier invites us to the heart of the Vosges forests

L’événement Ciné-Lot Le chant des forêts Tour-de-Faure a été mis à jour le 2026-04-30 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie