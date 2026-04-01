Ciné-Lot La condition Beauregard
Ciné-Lot La condition Beauregard samedi 25 avril 2026.
Beauregard
Ciné-Lot La condition
Beauregard Lot
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Synopsis
C’est l’histoire de Céleste, jeune bonne employée chez Victoire et André, en 1908
Synopsis
C’est l’histoire de Céleste, jeune bonne employée chez Victoire et André, en 1908. C’est l’histoire de Victoire, de l’épouse modèle qu’elle ne sait pas être. Deux femmes que tout sépare mais qui vivent sous le même toit, défiant les conventions et les non-dits.
.
Beauregard 46260 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Synopsis
This is the story of Céleste, a young maid employed by Victoire et André, in 1908
L’événement Ciné-Lot La condition Beauregard a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cahors Vallée du Lot