Beauregard

Ciné-Lot La condition

Beauregard Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Synopsis

C’est l’histoire de Céleste, jeune bonne employée chez Victoire et André, en 1908

Synopsis

C’est l’histoire de Céleste, jeune bonne employée chez Victoire et André, en 1908. C’est l’histoire de Victoire, de l’épouse modèle qu’elle ne sait pas être. Deux femmes que tout sépare mais qui vivent sous le même toit, défiant les conventions et les non-dits.

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Beauregard 46260 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36

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English :

Synopsis

This is the story of Céleste, a young maid employed by Victoire et André, in 1908

L’événement Ciné-Lot La condition Beauregard a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cahors Vallée du Lot