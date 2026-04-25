Villages des Arts Beauregard
Villages des Arts Beauregard samedi 1 août 2026.
Beauregard
Villages des Arts
Beauregard Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 09:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00
Date(s) :
2026-08-01
L’association Villages des Arts organise les 1er et 2 août sur les communes de Beauregard, Saillac et Varaire, 3 lieux d’exposition de créateurs et artistes
L’association Villages des Arts organise les 1er et 2 août sur les communes de Beauregard, Saillac et Varaire, 3 lieux d’exposition de créateurs et artistes. Ces expositions situées dans les salles des fêtes sont couplées avec des parcours pédestres dans chaque village et un parcours soit pédestre soit par vélo, voiture, etc.
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Beauregard 46260 Lot Occitanie +33 6 89 73 73 82
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English :
The Villages des Arts association organizes on August 1st and 2nd in the communes of Beauregard, Saillac and Varaire, 3 exhibition spaces for creators and artists
L’événement Villages des Arts Beauregard a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Cahors Vallée du Lot
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