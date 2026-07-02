Festival les Mélodies du Causse Duo Tiggarna Beauregard
mercredi 5 août 2026 · Beauregard
Informations pratiques
Beauregard
Festival les Mélodies du Causse Duo Tiggarna
Beauregard Lot
Tarif : – – 15 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:30:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Le Duo Tiggarna nous fera voyager en Scandinavie avec un programme de musique traditionnelle suédoise.
Le Duo Tiggarna nous fera voyager en Scandinavie avec un programme de musique traditionnelle suédoise.
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Beauregard 46260 Lot Occitanie
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English :
The Tiggarna Duo will take us on a journey to Scandinavia with a program of traditional Swedish music.
L’événement Festival les Mélodies du Causse Duo Tiggarna Beauregard a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Cahors Vallée du Lot
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