Informations pratiques

Beauregard

Festival les Mélodies du Causse Duo Tiggarna

Beauregard Lot

Tarif : – – 15 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 20:30:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Le Duo Tiggarna nous fera voyager en Scandinavie avec un programme de musique traditionnelle suédoise.

Le Duo Tiggarna nous fera voyager en Scandinavie avec un programme de musique traditionnelle suédoise.

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Beauregard 46260 Lot Occitanie

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English :

The Tiggarna Duo will take us on a journey to Scandinavia with a program of traditional Swedish music.

L’événement Festival les Mélodies du Causse Duo Tiggarna Beauregard a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Cahors Vallée du Lot