Ciné-Lot L’étranger Escamps
Ciné-Lot L’étranger Escamps mardi 21 avril 2026.
Escamps
Ciné-Lot L’étranger
Escamps Lot
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 20:30:00
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-21
Synopsis
Alger, 1938
Synopsis
Alger, 1938. Meursault, un jeune homme d’une trentaine d’années, modeste employé, enterre sa mère sans manifester la moindre émotion. Le lendemain, il entame une liaison avec Marie, une collègue de bureau. Puis il reprend sa vie de tous les jours. Mais son voisin, Raymond Sintès vient perturber son quotidien en l’entraînant dans des histoires louches jusqu’à un drame sur une plage, sous un soleil de plomb…
Adaptation de L’Étranger d’Albert Camus.
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Escamps 46230 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36
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English :
Synopsis:
Alger, 1938
L’événement Ciné-Lot L’étranger Escamps a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cahors Vallée du Lot
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