Escamps

Ciné-Lot L’étranger

Escamps Lot

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 20:30:00

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Synopsis

Alger, 1938

Synopsis

Alger, 1938. Meursault, un jeune homme d’une trentaine d’années, modeste employé, enterre sa mère sans manifester la moindre émotion. Le lendemain, il entame une liaison avec Marie, une collègue de bureau. Puis il reprend sa vie de tous les jours. Mais son voisin, Raymond Sintès vient perturber son quotidien en l’entraînant dans des histoires louches jusqu’à un drame sur une plage, sous un soleil de plomb…

Adaptation de L’Étranger d’Albert Camus.

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Escamps 46230 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36

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English :

Synopsis:

Alger, 1938

L’événement Ciné-Lot L’étranger Escamps a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cahors Vallée du Lot