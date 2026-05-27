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Ciné-Lot Marsupilami Boissières

Ciné-Lot Marsupilami Boissières

Ciné-Lot Marsupilami Boissières vendredi 19 juin 2026.

Ville : 46150 Boissières

Département : Lot

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 6 6 Général

Boissières

Ciné-Lot Marsupilami

Boissières Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 21:00:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

SYNOPSIS

Pour sauver son emploi, David accepte un plan foireux ramener un mystérieux colis d’Amérique du Sud

SYNOPSIS

Pour sauver son emploi, David accepte un plan foireux ramener un mystérieux colis d’Amérique du Sud. Il seretrouve à bord d’une croisière avec son ex Tess, son fils

Léo, et son collègue Stéphane, aussi benêt que maladroit, dont David se sert pour transporter le colis à sa place. Tout dérape lorsque ce dernier l’ouvre accidentellement un adorable bébé Marsupilami apparait et le voyage vire au chaos !

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Boissières 46150 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36 

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English :

SYNOPSIS:

To save his job, David agrees to a dodgy plan: bring back a mysterious package from South America

L’événement Ciné-Lot Marsupilami Boissières a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Cahors Vallée du Lot