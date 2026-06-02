Fête Votive de Boissières Boissières
Fête Votive de Boissières Boissières vendredi 3 juillet 2026.
Boissières
Fête Votive de Boissières
Village Boissières Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-03
De nombreuses animations sont prévues dans le cadre de la fête du village de Boissières.
De nombreuses animations sont prévues dans le cadre de la fête du village de Boissières.
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Village Boissières 46150 Lot Occitanie +33 6 71 65 17 05
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English :
There will be plenty of entertainment as part of the Boissières village festival.
L’événement Fête Votive de Boissières Boissières a été mis à jour le 2026-06-02 par ADT46
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