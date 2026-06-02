Boissières

Fête Votive de Boissières

Village Boissières Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

De nombreuses animations sont prévues dans le cadre de la fête du village de Boissières.

De nombreuses animations sont prévues dans le cadre de la fête du village de Boissières.

.

Village Boissières 46150 Lot Occitanie +33 6 71 65 17 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

There will be plenty of entertainment as part of the Boissières village festival.

L’événement Fête Votive de Boissières Boissières a été mis à jour le 2026-06-02 par ADT46