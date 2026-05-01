Ciné Mômes Le cochon, le renard et le moulin Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot
Ciné Mômes Le cochon, le renard et le moulin Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot samedi 9 mai 2026.
Sainte-Livrade-sur-Lot
Ciné Mômes Le cochon, le renard et le moulin
Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 17:30:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Une histoire en 10 chapitres réalisée par Erick Oh d’après l’univers de The Dam Keeper.
Film primé au festival Voir ensemble de Grenoble (Prix du jury enfants) et au festival du film d’animation d’Annecy.
Film poétique et délicat, ode à la nature, avec une belle animation, comme de l’aquarelle, il émouvra petits et grands.
A partir de 4-5 ans, proposé par Ecrans 47. .
Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83
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English : Ciné Mômes Le cochon, le renard et le moulin
L’événement Ciné Mômes Le cochon, le renard et le moulin Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Vallée du Lot et Garonne