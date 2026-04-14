Soirée d’ouverture du Festival de Cannes Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot

Sainte-Livrade-sur-Lot

Soirée d’ouverture du Festival de Cannes

Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 5.5 – 5.5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 19:00:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Venez vivre la soirée d’ouverture du Festival de Cannes comme si vous y étiez !

Diffusion en direct de la montée des marches et du film d’ouverture La vénus électrique de Pierre Salvadori.

Collation offerte par nos super bénévoles juste avant la projection.

En belle tenue de soirée ou en tenue confortable, partageons tous ensemble ce bel événement au cinéma. .

Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83

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English : Soirée d’ouverture du Festival de Cannes

L’événement Soirée d’ouverture du Festival de Cannes Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée du Lot et Garonne