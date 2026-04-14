Soirée d’ouverture du Festival de Cannes Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot
Soirée d’ouverture du Festival de Cannes Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot mardi 12 mai 2026.
Sainte-Livrade-sur-Lot
Soirée d’ouverture du Festival de Cannes
Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 5.5 – 5.5 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 19:00:00
fin : 2026-05-12
Date(s) :
2026-05-12
Venez vivre la soirée d’ouverture du Festival de Cannes comme si vous y étiez !
Diffusion en direct de la montée des marches et du film d’ouverture La vénus électrique de Pierre Salvadori.
Collation offerte par nos super bénévoles juste avant la projection.
En belle tenue de soirée ou en tenue confortable, partageons tous ensemble ce bel événement au cinéma. .
Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83
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English : Soirée d’ouverture du Festival de Cannes
L’événement Soirée d’ouverture du Festival de Cannes Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée du Lot et Garonne
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