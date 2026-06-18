Voyage dans le temps à Sainte-Livrade Tour du Roy Sainte-Livrade-sur-Lot
Voyage dans le temps à Sainte-Livrade Tour du Roy Sainte-Livrade-sur-Lot mardi 7 juillet 2026.
Sainte-Livrade-sur-Lot
Voyage dans le temps à Sainte-Livrade
Tour du Roy Boulevard de la Tour Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-07-07 11:30:00
Date(s) :
2026-07-07
Visite guidée.
Du prieuré bénédictin au XIIe siècle à la halle rénovée, laissez-vous surprendre par Sainte-Livrade-sur-Lot, sa tour du Roy médiévale et ses belles maisons bourgeoises. .
Tour du Roy Boulevard de la Tour Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 33 32 60 patrimoine@grand-villeneuvois.fr
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English : Voyage dans le temps à Sainte-Livrade
L’événement Voyage dans le temps à Sainte-Livrade Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Vallée du Lot et Garonne