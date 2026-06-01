Ciné-rencontre Ressacs en présence du réalisateur Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot
Ciné-rencontre Ressacs en présence du réalisateur Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot mercredi 24 juin 2026.
Sainte-Livrade-sur-Lot
Ciné-rencontre Ressacs en présence du réalisateur
Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 5.5 – 5.5 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 18:30:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
18h30 projection du court-métrage Touaregs, voix de l’exil en présence de Fadimata Walet Oumar (Disco) chanteuse du groupe Tartit et du réalisateur Philippe Baqué.
19h30 Collation
20h Projection du film Ressacs, histoires touaregs suivie d’un échange avec le réalisateur Intagrist el Ansari. .
Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83
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L’événement Ciné-rencontre Ressacs en présence du réalisateur Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Vallée du Lot et Garonne