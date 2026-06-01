Ciné-rencontre Ressacs en présence du réalisateur Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot

Sainte-Livrade-sur-Lot

Ciné-rencontre Ressacs en présence du réalisateur

Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 5.5 – 5.5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 18:30:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

18h30 projection du court-métrage Touaregs, voix de l’exil en présence de Fadimata Walet Oumar (Disco) chanteuse du groupe Tartit et du réalisateur Philippe Baqué.

19h30 Collation

20h Projection du film Ressacs, histoires touaregs suivie d’un échange avec le réalisateur Intagrist el Ansari. .

Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83

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English :

L’événement Ciné-rencontre Ressacs en présence du réalisateur Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Vallée du Lot et Garonne