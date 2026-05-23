Unipop M Le Maudit Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot
Unipop M Le Maudit Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot jeudi 11 juin 2026.
Sainte-Livrade-sur-Lot
Unipop M Le Maudit
Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 18:30:00
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
18h30 Projection du film M le Maudit de Fritz Lang, suivie d’une conférence analyse du film par Stéphane Goudet (critique de cinéma et universitaire). .
Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83
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English : Unipop M Le Maudit
L’événement Unipop M Le Maudit Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Vallée du Lot et Garonne
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