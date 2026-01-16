Ciné-Opéra La flûte enchantée Obernai

Ciné-Opéra La flûte enchantée

Mercredi 2026-05-27 18:00:00

Dans le cadre de ‘2026 année Mozart’ qui célèbre les 270 ans de la naissance de Mozart, un des plus grands compositeurs de l’histoire, 13 sens Scène et Ciné vous propose une séance de Ciné-Opéra La Flûte Enchantée par le Royal Opera (Covent Garden).

Mise en scène par David McVicar.

Avec la Cheffe d’orchestre Marie Jacquot. .

rue Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est

English :

2026 Year of Mozart’, 13 sens Scène et Ciné presents a Cine-Opera by the Royal Opera (Covent Garden). Directed by David McVicar. With conductor Marie Jacquot.

