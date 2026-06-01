Ciné Passion Les rayons et les ombres Salle des fêtes Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac mardi 23 juin 2026.

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Ciné Passion Les rayons et les ombres

Salle des fêtes Esplanade de la liberté Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 20:30:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

20h30. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l’histoire vraie de Jean et Corinne Luchaire, un père et sa fille pris dans l’engrenage de la collaboration. 4,5€ à 7€

Drame, historique de Xavier Giannoli avec Jean Dujardin, Nastya Golubera, Auguste Diehl.

Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l’histoire vraie de Jean et Corinne Luchaire, un père et sa fille pris dans l’engrenage de la collaboration . .

Salle des fêtes Esplanade de la liberté Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 13 46 97

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English : Ciné Passion Les rayons et les ombres

20h30. During the Second World War, the true story of Jean and Corinne Luchaire, a father and daughter caught up in the spiral of collaboration. 4,5? à 7?

L’événement Ciné Passion Les rayons et les ombres Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère