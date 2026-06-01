Exposition La Vitrine Rouffignacoise La Vitrine Rouffignacoise Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac lundi 22 juin 2026.

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Exposition La Vitrine Rouffignacoise

La Vitrine Rouffignacoise 24 Avenue du Général de Gaulle Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-06-22

Non-stop. Rendez-vous devant la Vitrine Rouffignacoise pour y découvrir l’exposition de Jeanne Meunier (vannerie sauvage, coloquintes peintes, artisane d’art. Gratuit

Rendez-vous devant la Vitrine Rouffignacoise pour y découvrir l’exposition de Jeanne Meunier vannerie sauvage, coloquintes peintes, artisane d’art. .

La Vitrine Rouffignacoise 24 Avenue du Général de Gaulle Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 46 46

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English : Exposition La Vitrine Rouffignacoise

Non-stop. Meet in front of Vitrine Rouffignacoise to discover Jeanne Meunier’s exhibition of wild basketry and painted coloquintes. Free

L’événement Exposition La Vitrine Rouffignacoise Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère