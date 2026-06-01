Exposition La Vitrine Rouffignacoise La Vitrine Rouffignacoise Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
Exposition La Vitrine Rouffignacoise La Vitrine Rouffignacoise Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac lundi 22 juin 2026.
Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
Exposition La Vitrine Rouffignacoise
La Vitrine Rouffignacoise 24 Avenue du Général de Gaulle Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-06-22
Non-stop. Rendez-vous devant la Vitrine Rouffignacoise pour y découvrir l’exposition de Jeanne Meunier (vannerie sauvage, coloquintes peintes, artisane d’art. Gratuit
Rendez-vous devant la Vitrine Rouffignacoise pour y découvrir l’exposition de Jeanne Meunier vannerie sauvage, coloquintes peintes, artisane d’art. .
La Vitrine Rouffignacoise 24 Avenue du Général de Gaulle Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 46 46
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition La Vitrine Rouffignacoise
Non-stop. Meet in front of Vitrine Rouffignacoise to discover Jeanne Meunier’s exhibition of wild basketry and painted coloquintes. Free
L’événement Exposition La Vitrine Rouffignacoise Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
À voir aussi à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac (Dordogne)
- Stage de Valse Salle des fêtes Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 12 juin 2026
- Stage de Frivolité Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 13 juin 2026
- Actor Autour du fil Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 13 juin 2026
- Ciné Passion Les rayons et les ombres Salle des fêtes Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 23 juin 2026
- Visite guidée nocturne 2026 Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 2 juillet 2026