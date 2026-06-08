CINÉ PLEIN-AIR 2026 • Le Chêne et ses habitants, un film de Michel Seydoux La Bagagerie Saint-Denis-de-Gastines samedi 29 août 2026.

Saint-Denis-de-Gastines

CINÉ PLEIN-AIR 2026 • Le Chêne et ses habitants, un film de Michel Seydoux

La Bagagerie 1 rue de la gare Saint-Denis-de-Gastines Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 21:15:00

fin : 2026-08-29 23:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Le Chêne et ses habitants, un film de Michel Seydoux Aventure/Nature/Documentaire

Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en son royaume. Ce film d’aventure spectaculaire rassemble un casting hors du commun écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots…. Tout ce petit monde vibrant, vrombissant et merveilleux scelle sa destinée autour de cet arbre majestueux qui les accueille, les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode poétique à la vie où la nature est seule à s’exprimer.

De Michel Seydoux, Laurent Charbonnier 2022 France 1h20

____

18h30 à 20h balade nature

Buvette et restauration sur place .

La Bagagerie 1 rue de la gare Saint-Denis-de-Gastines 53500 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 20 46

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le Chêne et ses habitants, a film by Michel Seydoux Adventure/Nature/Documentary

L’événement CINÉ PLEIN-AIR 2026 • Le Chêne et ses habitants, un film de Michel Seydoux Saint-Denis-de-Gastines a été mis à jour le 2026-06-08 par Communauté de communes de l’Ernée