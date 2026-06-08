Saint-Denis-de-Gastines

CINÉ PLEIN-AIR • Peter Pan

Terrain multisport (lot. des Acacias) Saint-Denis-de-Gastines Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 21:00:00

fin : 2026-09-04 22:00:00

Date(s) :

2026-09-04

Peter Pan Animation/Aventure À partir de 6 ans

Wendy devient une grande fille. Aussi passe-t-elle sa dernière nuit dans la nursery avec ses jeunes frères. C’est cette nuit-la que Peter Pan choisit pour les entrainer dans un grand voyage au pays imaginaire.

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Peter Pan Animation/Aventure À partir de 6 ans

de Hamilton Luske, Clyde Geronimi, Wilfred Jackson 1953 U.S.A. 1h16

17:30-19:00 Atelier Stop Motion

Salle des associations

02 43 68 58 56

mairie@lacroixille.fr .

Terrain multisport (lot. des Acacias) Saint-Denis-de-Gastines 53500 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 68 58 56 mairie@lacroixille.fr

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English :

Peter Pan Animation/Adventure From age 6

L’événement CINÉ PLEIN-AIR • Peter Pan Saint-Denis-de-Gastines a été mis à jour le 2026-06-08 par Communauté de communes de l’Ernée