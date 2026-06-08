CINÉ PLEIN-AIR • Peter Pan Saint-Denis-de-Gastines
CINÉ PLEIN-AIR • Peter Pan Saint-Denis-de-Gastines vendredi 4 septembre 2026.
Saint-Denis-de-Gastines
CINÉ PLEIN-AIR • Peter Pan
Terrain multisport (lot. des Acacias) Saint-Denis-de-Gastines Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 21:00:00
fin : 2026-09-04 22:00:00
Date(s) :
2026-09-04
Peter Pan Animation/Aventure À partir de 6 ans
Wendy devient une grande fille. Aussi passe-t-elle sa dernière nuit dans la nursery avec ses jeunes frères. C’est cette nuit-la que Peter Pan choisit pour les entrainer dans un grand voyage au pays imaginaire.
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Peter Pan Animation/Aventure À partir de 6 ans
de Hamilton Luske, Clyde Geronimi, Wilfred Jackson 1953 U.S.A. 1h16
17:30-19:00 Atelier Stop Motion
Salle des associations
02 43 68 58 56
mairie@lacroixille.fr .
Terrain multisport (lot. des Acacias) Saint-Denis-de-Gastines 53500 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 68 58 56 mairie@lacroixille.fr
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English :
Peter Pan Animation/Adventure From age 6
L’événement CINÉ PLEIN-AIR • Peter Pan Saint-Denis-de-Gastines a été mis à jour le 2026-06-08 par Communauté de communes de l’Ernée