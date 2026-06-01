Ciné-Plein air Dune | Soirée de clôture Imaginaires de cinéma, Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, Tourcoing

Ciné-Plein air Dune | Soirée de clôture Imaginaires de cinéma Vendredi 26 juin, 22h30 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T22:30:00+02:00 – 2026-06-26T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-26T22:30:00+02:00 – 2026-06-26T23:59:00+02:00

Vendredi 26 juin – GRATUIT

Ciné-Plein air, à partir de 22h30

DUNE

De David Lynch

1984 | États-Unis, Mexique | 2h17 | VOSTFR

Avec Kyle MacLachlan, Jürgen Prochnow, Francesca Annis

Déconseillé aux – 13 ans

La saga du guerrier intergalactique Paul Atréides et de son ascension messianique pour conduire son peuple luttant pour sa survie. Le jeune héros mène ses guerriers contre un baron maléfique et tente de mettre fin à un trafic d’« épices » à l’échelle de la galaxie.

Projection sur le parvis du Fresnoy – Studio national

En partenariat avec Cinéligue Hauts-France

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 Rue du Fresnoy 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 28 38 00 http://www.lefresnoy.net/fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 28 38 00 »}]

Projection plein-air du film Dune de David Lynch Cinéma Films

DR