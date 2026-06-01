Ciné plein-air : « Le Garçon et la Bête », Plages de Baud, Rennes

Ciné plein-air : « Le Garçon et la Bête » Mercredi 8 juillet, 22h30 Plages de Baud Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T22:30:00+02:00 – 2026-07-08T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-08T22:30:00+02:00 – 2026-07-08T23:59:00+02:00

Shibuya, le monde des humains, et Jutengai, le monde des Bêtes… C’est l’histoire d’un garçon solitaire et d’une Bête seule, qui vivent chacun dans deux mondes séparés. Un jour, le garçon se perd dans le monde des Bêtes où il devient le disciple de la Bête Kumatetsu qui lui donne le nom de Kyuta. Cette rencontre fortuite est le début d’une aventure qui dépasse l’imaginaire…

Japon, 2016, 1h59 — À partir de 6 ans

La soirée commence bien avant le film ! Posez-vous, profitez des animations et de la buvette en attendant la tombée de la nuit.

Glissez un plaid, une bouée ou un coussin sous le bras et venez profiter du film en plein air ! C’est gratuit et ouvert à toutes et tous.

En cas de mauvais temps, rendez-vous sur @ete.rennes et sur ete.rennes.fr pour savoir si la séance est maintenue.

Plages de Baud 35000 Rennes Rennes 35042 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « http://ete.rennes.fr »}]

Plaids, transats et grand écran sous les étoiles : les cinés plein-air sont de retour Cet été à Rennes. Venez profiter des animations d’avant-séance et (re)découvrir 10 films aux duos inoubliables.

Julien Mignot