Ciné plein air Les Femmes du Square Quartier de Castel-Pic Guingamp

Informations pratiques

Guingamp

Ciné plein air Les Femmes du Square

Quartier de Castel-Pic Allée des Châtaigniers Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 22:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Angèle, jeune femme ivoirienne, s’en est toujours sortie grâce à sa tchatche et à son culot. Pour s’éviter les représailles d’une bande de malfrats, elle parvient à se faire embaucher comme nounou d’Arthur, un garçon de 8 ans des beaux quartiers. En découvrant les conditions de travail des autres nounous et leur précarité, Angèle décide de prendre les choses en main. Sous l’oeil admiratif d’Arthur et avec l’aide d’Édouard, jeune avocat qui ne tarde a tomber sous son charme, Angèle va alors se battre pour rendre justice… Une comédie de Julien Rambaldi (2022) avec Eye Haïdara, Ahmed Sylla et Léa Drucker. Et aussi dès 14h00 Animations sportives et jeux, atelier stop-motion et atelier de sensibilisation au harcèlement de rue. Restauration possible sur place. Renseignement auprès du Pôle Jeunesse de l’Agglomération Guingamp-Paimpol, au 02.96.43.73.98 .

Quartier de Castel-Pic Allée des Châtaigniers Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Ciné plein air Les Femmes du Square Guingamp a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol