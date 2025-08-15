Gizeux

Ciné plein air Les folies fermières

Gizeux Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 21:45:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

C’est la dernière projection de cinéma en plein air programmée dans le cadre du projet Agir ensemble pour la culture sur le territoire Touraine Ouest Val de Loire !

C’est la dernière projection de cinéma en plein air programmée dans le cadre du projet Agir ensemble pour la culture sur le territoire Touraine Ouest Val de Loire !

Rendez-vous à la tombée de la nuit, vers 21h45, au Parc Plailly (s’il pleut, projection à la salle des fêtes à 21h).

Animation musicale de l’école de musique

Buvette à partir de 18h30, pique-nique possible

N’oubliez pas votre assis et votre plaid pour une soirée parfaite ! .

Gizeux 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 47 77 41 29 mlgougeon@fol37.org

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English :

This is the final outdoor movie screening scheduled as part of the “Working Together for Culture” project in the Touraine Ouest Val de Loire region!

L’événement Ciné plein air Les folies fermières Gizeux a été mis à jour le 2026-06-24 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE