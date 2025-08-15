Le 15 août, Fête historique au château de Gizeux Gizeux

Le 15 août, Fête historique au château de Gizeux

Le Chateau Gizeux Indre-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:30:00

fin : 2027-08-15 19:00:00

Date(s) :

2026-08-15 2027-08-15

De 10h30 à 19h, venez découvrir ce lieu historique, ses salons et son parc, qui accueillent pour la journée 75 producteurs locaux, artistes et artisans, ainsi que de nombreuses activités familiales.

La grande fête Plongez dans l’Histoire au château de Gizeux est de retour !

De 10h30 à 19h, elle accueillera pour cette 7e édition de nombreux artisans, artistes, producteurs locaux et troupes de reconstitution historique venus partager leurs savoir-faire avec les visiteurs. Présentation de meutes, spectacles équestres, dressage de moutons et d’oies, démonstration de fauconnerie et duels de cape et d’épée émerveilleront petits et grands.

La journée se clôture par un grand spectacle en plein air retraçant des épisodes épiques de l’Histoire du château. Plus de 100 acteurs sur scène, bénévoles, cascadeurs, escrimeurs et animaux, pour finir la journée en beauté ! 0 .

Le Chateau Gizeux 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 45 18 info@chateaudegizeux.com

English :

From 10.30am to 7pm, come and discover this historic site, its salons and its park, which will host 75 local producers, artists and craftspeople, as well as numerous family activities.

German :

Von 10:30 bis 19:00 Uhr können Sie diesen historischen Ort, seine Salons und seinen Park entdecken, die den ganzen Tag über 75 lokale Produzenten, Künstler und Handwerker sowie zahlreiche Familienaktivitäten beherbergen.

Italiano :

Dalle 10.30 alle 19.00, venite a scoprire questo luogo storico, i suoi saloni e il suo parco, che ospiteranno 75 produttori locali, artisti e artigiani per tutta la giornata, oltre a una serie di attività per le famiglie.

Espanol :

De 10.30 a 19.00 h, venga a descubrir este lugar histórico, sus salones y su parque, que acogerá durante todo el día a 75 productores, artistas y artesanos locales, así como numerosas actividades familiares.

L’événement Le 15 août, Fête historique au château de Gizeux Gizeux a été mis à jour le 2025-10-23 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE