Visite dégustation au Château de Gizeux

Gizeux Indre-et-Loire

Tarif : 11 – 11 – EUR

Début : Lundi 2026-07-06 11:30:00

fin : 2026-08-31

2026-07-06

La visite guidée historique vous emmènera à la découverte du château, de son histoire et de ses secrets… A l’issue de la visite, une dégustation de vins de Bourgueil vous sera offerte dans les caves du château.

Découvrez les richesses de notre terroir !

Gizeux 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 45 18 info@chateaudegizeux.com

English :

The guided historical tour will take you on a discovery of the château, its history and its secrets? At the end of the tour, a tasting of Bourgueil wines will be offered in the château?s cellars.

Discover the riches of our terroir!

