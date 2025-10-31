Visite dégustation au Château de Gizeux Gizeux
Visite dégustation au Château de Gizeux Gizeux lundi 6 juillet 2026.
Visite dégustation au Château de Gizeux
Gizeux Indre-et-Loire
Tarif : 11 – 11 – EUR
11
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-06 11:30:00
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-06
La visite guidée historique vous emmènera à la découverte du château, de son histoire et de ses secrets… A l’issue de la visite, une dégustation de vins de Bourgueil vous sera offerte dans les caves du château.
Découvrez les richesses de notre terroir !
Gizeux 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 45 18 info@chateaudegizeux.com
English :
The guided historical tour will take you on a discovery of the château, its history and its secrets? At the end of the tour, a tasting of Bourgueil wines will be offered in the château?s cellars.
Discover the riches of our terroir!
L'événement Visite dégustation au Château de Gizeux Gizeux a été mis à jour le 2026-01-27