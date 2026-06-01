Le Roi Soleil s’invite au Château de Gizeux Gizeux
Le Roi Soleil s’invite au Château de Gizeux Gizeux samedi 20 juin 2026.
Gizeux
Le Roi Soleil s’invite au Château de Gizeux
Le Château Gizeux Indre-et-Loire
Tarif : – – 10 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 11:30:00
fin : 2026-06-21 17:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Le temps d’un weekend, le Roi Soleil s’invite au Château de Gizeux !
Entre visite-spectacle théâtralisée, contes, costumes, musiques & danses, profitez d’un weekend d’animations historiques, au cœur du Grand Siècle.
Un évènement unique, à vivre en famille au Château de Gizeux !
Le temps d’un weekend, le Roi Soleil s’invite au Château de Gizeux !
Entre visite-spectacle théâtralisée, contes, costumes, musiques & danses, profitez d’un weekend d’animations historiques, au cœur du Grand Siècle.
Un évènement unique, à vivre en famille au Château de Gizeux ! .
Le Château Gizeux 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 45 18 info@chateaudegizeux.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For a weekend, the Sun King invites himself to Château de Gizeux!
With a theatrical tour, storytelling, costumes, music and dance, enjoy a weekend of historical entertainment in the heart of the Grand Siècle.
A unique family event at Château de Gizeux!
L’événement Le Roi Soleil s’invite au Château de Gizeux Gizeux a été mis à jour le 2026-06-02 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE
À voir aussi à Gizeux (Indre-et-Loire)
- Culture au jardin Gizeux 6 juin 2026
- Visite dégustation au Château de Gizeux Gizeux 6 juillet 2026
- Le 15 août, Fête historique au château de Gizeux Gizeux 15 août 2026