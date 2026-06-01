Gizeux

Le Roi Soleil s’invite au Château de Gizeux

Le Château Gizeux Indre-et-Loire

Tarif : – – 10 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 11:30:00

fin : 2026-06-21 17:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Le temps d’un weekend, le Roi Soleil s’invite au Château de Gizeux !

Entre visite-spectacle théâtralisée, contes, costumes, musiques & danses, profitez d’un weekend d’animations historiques, au cœur du Grand Siècle.

Un évènement unique, à vivre en famille au Château de Gizeux !

Le temps d’un weekend, le Roi Soleil s’invite au Château de Gizeux !

Entre visite-spectacle théâtralisée, contes, costumes, musiques & danses, profitez d’un weekend d’animations historiques, au cœur du Grand Siècle.

Un évènement unique, à vivre en famille au Château de Gizeux ! .

Le Château Gizeux 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 45 18 info@chateaudegizeux.com

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English :

For a weekend, the Sun King invites himself to Château de Gizeux!

With a theatrical tour, storytelling, costumes, music and dance, enjoy a weekend of historical entertainment in the heart of the Grand Siècle.

A unique family event at Château de Gizeux!

L’événement Le Roi Soleil s’invite au Château de Gizeux Gizeux a été mis à jour le 2026-06-02 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE