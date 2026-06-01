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Le Roi Soleil s’invite au Château de Gizeux Gizeux

Le Roi Soleil s’invite au Château de Gizeux Gizeux

Le Roi Soleil s’invite au Château de Gizeux Gizeux samedi 20 juin 2026.

Adresse : Le Château

Ville : 37340 Gizeux

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 11:30:00

Tarif : 10 Tarif enfant

Gizeux

Le Roi Soleil s’invite au Château de Gizeux

Le Château Gizeux Indre-et-Loire

Tarif : – – 10 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 11:30:00
fin : 2026-06-21 17:30:00

Date(s) :
2026-06-20

Le temps d’un weekend, le Roi Soleil s’invite au Château de Gizeux !

Entre visite-spectacle théâtralisée, contes, costumes, musiques & danses, profitez d’un weekend d’animations historiques, au cœur du Grand Siècle.

Un évènement unique, à vivre en famille au Château de Gizeux !
Le temps d’un weekend, le Roi Soleil s’invite au Château de Gizeux !

Entre visite-spectacle théâtralisée, contes, costumes, musiques & danses, profitez d’un weekend d’animations historiques, au cœur du Grand Siècle.

Un évènement unique, à vivre en famille au Château de Gizeux !   .

Le Château Gizeux 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 45 18  info@chateaudegizeux.com

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English :

For a weekend, the Sun King invites himself to Château de Gizeux!

With a theatrical tour, storytelling, costumes, music and dance, enjoy a weekend of historical entertainment in the heart of the Grand Siècle.

A unique family event at Château de Gizeux!

L’événement Le Roi Soleil s’invite au Château de Gizeux Gizeux a été mis à jour le 2026-06-02 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE

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