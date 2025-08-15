Culture au jardin Gizeux
Culture au jardin Gizeux samedi 6 juin 2026.
Gizeux
Culture au jardin
Gîte le Petit Pré Gizeux Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Jeux et activités pour les enfants, pétanque, buvette dès 13h.
14h La dictée des champs (ouvert à tous et gratuit).
16h30 Lecture illustrée sur le désir et l’amour avec Franck Jazédé (à partir de 16ans, 6€).
Réservation conseillée
Jeux et activités pour les enfants, pétanque, buvette dès 13h.
14h La dictée des champs (ouvert à tous et gratuit).
16h30 Lecture illustrée sur le désir et l’amour avec Franck Jazédé (à partir de 16ans, 6€).
Réservation conseillée .
Gîte le Petit Pré Gizeux 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 77 18 69 04
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English :
Games and activities for children, pétanque, refreshments from 1pm.
2pm La dictée des champs (open to all, free of charge).
4:30pm Illustrated reading on desire and love with Franck Jazédé (ages 16 and up, 6?).
Reservations recommended
L’événement Culture au jardin Gizeux a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE
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