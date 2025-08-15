Gizeux

Culture au jardin

Gîte le Petit Pré Gizeux Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Jeux et activités pour les enfants, pétanque, buvette dès 13h.

14h La dictée des champs (ouvert à tous et gratuit).

16h30 Lecture illustrée sur le désir et l’amour avec Franck Jazédé (à partir de 16ans, 6€).

Réservation conseillée

Jeux et activités pour les enfants, pétanque, buvette dès 13h.

14h La dictée des champs (ouvert à tous et gratuit).

16h30 Lecture illustrée sur le désir et l’amour avec Franck Jazédé (à partir de 16ans, 6€).

Réservation conseillée .

Gîte le Petit Pré Gizeux 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 77 18 69 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Games and activities for children, pétanque, refreshments from 1pm.

2pm La dictée des champs (open to all, free of charge).

4:30pm Illustrated reading on desire and love with Franck Jazédé (ages 16 and up, 6?).

Reservations recommended

L’événement Culture au jardin Gizeux a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE