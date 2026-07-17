UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Langres

Ciné Plein Air : « L’odysée : Ulysse ? Quelle odysée ! » Soirée de clôture, Le New Vox, Langres

dimanche 23 août 2026 · Le New Vox · Langres

Ciné Plein Air : « L’odysée : Ulysse ? Quelle odysée ! » Soirée de clôture, Le New Vox, Langres

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
lundi 24 août 2026
Lieu
Le New Vox
Adresse
15, rue Grand Bie, Langres
Ville
52200 Langres
Département
Haute-Marne

Ciné Plein Air : « L’odysée : Ulysse ? Quelle odysée ! » Soirée de clôture Dimanche 23 août, 21h00 Le New Vox Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-23T21:00:00+02:00 – 2026-08-24T00:00:00+02:00
Fin : 2026-08-23T21:00:00+02:00 – 2026-08-24T00:00:00+02:00

Ciné Plein Air : « L’odysée : Ulysse ? Quelle odysée ! » Soirée de clôture

Le New Vox 15, rue Grand Bie, Langres Langres 52200 Saint-Gilles Haute-Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com/?EMS0047#home »}]
Ciné plein air

À voir aussi à Langres (Haute-Marne)