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Ciné Plein Air cour du château de Neuvic Neuvic

Ciné Plein Air cour du château de Neuvic Neuvic

Ciné Plein Air cour du château de Neuvic Neuvic mercredi 5 août 2026.

Lieu : cour du château de Neuvic

Adresse : Le Château

Ville : 24190 Neuvic

Département : Dordogne

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Tarif :

Neuvic

Ciné Plein Air

cour du château de Neuvic Le Château Neuvic Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Séance de cinéma en plein-air dans la cour du château de Neuvic.
N’hésitez-pas à ramener vos plaids et vos transats, on s’occupe du ciel étoilé !
21h30.
Repli prévu au centre multimédia en cas d’intempéries. Tarif unique 5€.

Ciné Passion https://cine-passion24.com/cinema-plein-air.php   .

cour du château de Neuvic Le Château Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 41 99 

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English : Ciné Plein Air

L’événement Ciné Plein Air Neuvic a été mis à jour le 2026-05-20 par Vallée de l’Isle en Périgord

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