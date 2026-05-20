Ciné Plein Air cour du château de Neuvic Neuvic
Ciné Plein Air cour du château de Neuvic Neuvic mercredi 5 août 2026.
Neuvic
Ciné Plein Air
cour du château de Neuvic Le Château Neuvic Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Séance de cinéma en plein-air dans la cour du château de Neuvic.
N’hésitez-pas à ramener vos plaids et vos transats, on s’occupe du ciel étoilé !
21h30.
Repli prévu au centre multimédia en cas d’intempéries. Tarif unique 5€.
Ciné Passion https://cine-passion24.com/cinema-plein-air.php .
cour du château de Neuvic Le Château Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 41 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ciné Plein Air
L’événement Ciné Plein Air Neuvic a été mis à jour le 2026-05-20 par Vallée de l’Isle en Périgord
À voir aussi à Neuvic (Dordogne)
- Atelier Art Lab Fleurs en Folie Centre Multimédia Neuvic 27 mai 2026
- Atelier fabrication d’huile Moulin de la Veyssière Neuvic 29 mai 2026
- Concert de chorales Neuvic 29 mai 2026
- Exposition-vente de printemps Salle Canon Neuvic 30 mai 2026
- Visite de l’arboretum, Arboretum du Château de Neuvic d’Ussel, Neuvic 5 juin 2026