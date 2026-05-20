Ciné Plein Air cour du château de Neuvic Neuvic

Neuvic

Ciné Plein Air

cour du château de Neuvic Le Château Neuvic Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Séance de cinéma en plein-air dans la cour du château de Neuvic.

N’hésitez-pas à ramener vos plaids et vos transats, on s’occupe du ciel étoilé !

21h30.

Repli prévu au centre multimédia en cas d’intempéries. Tarif unique 5€.

Ciné Passion https://cine-passion24.com/cinema-plein-air.php .

cour du château de Neuvic Le Château Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 41 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné Plein Air

L’événement Ciné Plein Air Neuvic a été mis à jour le 2026-05-20 par Vallée de l’Isle en Périgord