Ciné plein air Peter et Eliott le Dragon Guérande
Ciné plein air Peter et Eliott le Dragon Guérande mardi 25 août 2026.
Guérande
Ciné plein air Peter et Eliott le Dragon
Place Saint-Aubin Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 20:30:00
fin : 2026-08-25 22:30:00
Date(s) :
2026-08-25
La Ville de Guérande une session de cinéma en plein air avec le film Peter et Eliott le Dragon .
Apportez vos plaids, installez-vous confortablement, et profitez d’un film en plein air. .
Place Saint-Aubin Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 60 40 communication@ville-guerande.fr
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English :
L’événement Ciné plein air Peter et Eliott le Dragon Guérande a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44
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