Guérande

Ciné plein air Peter et Eliott le Dragon

Place Saint-Aubin Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 20:30:00

fin : 2026-08-25 22:30:00

Date(s) :

2026-08-25

La Ville de Guérande une session de cinéma en plein air avec le film Peter et Eliott le Dragon .

Apportez vos plaids, installez-vous confortablement, et profitez d’un film en plein air. .

Place Saint-Aubin Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 60 40 communication@ville-guerande.fr

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English :

L’événement Ciné plein air Peter et Eliott le Dragon Guérande a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44