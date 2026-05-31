Ciné plein-air : « Spider-Man : New Generation », Parc du Berry, Rennes

Ciné plein-air : « Spider-Man : New Generation » Vendredi 21 août, 21h30 Parc du Berry Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-21T21:30:00+02:00 – 2026-08-21T23:30:00+02:00

Fin : 2026-08-21T21:30:00+02:00 – 2026-08-21T23:30:00+02:00

Miles Morales est un adolescent afro-américain et portoricain qui vit à Brooklyn et s’efforce de s’intégrer dans son nouveau collège à Manhattan. Miles se fait mordre par une araignée radioactive et développe des super-pouvoirs. Le Caïd, un criminel redoutable, crée un accélérateur de particules nucléaires qui ouvre un portail vers d’autres univers. Cela entraîne l’arrivée de plusieurs autres versions de Spider-Man, dont un Peter Parker plus âgé, Spider-Gwen, Spider-Man Noir, Spider-Cochon et Peni Parker…

États-Unis, 2018, 1h57

La soirée commence bien avant le film ! Posez-vous, profitez des animations et de la buvette en attendant la tombée de la nuit.

Glissez un plaid, une bouée ou un coussin sous le bras et venez profiter du film en plein air ! C’est gratuit et ouvert à toutes et tous.

En cas de mauvais temps, rendez-vous sur @ete.rennes pour savoir si la séance est maintenue.

Parc du Berry 14 Sq. du Berry, 35000 Rennes, France Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne

Plaids, transats et grand écran sous les étoiles : les cinés plein-air sont de retour Cet été à Rennes. Venez profiter des animations d’avant-séance et (re)découvrir 10 films aux duos inoubliables.

Julien Mignot