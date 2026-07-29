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AGENDA · Donzère

Ciné plein air Superman Rue de L’Enclos Donzère

samedi 1 août 2026 · Rue de L'Enclos · Donzère

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
21:45:00
Lieu
Rue de L'Enclos
Adresse
City stade de l'enclos
Ville
26290 Donzère
Département
Drôme
Tarif

Donzère

Ciné plein air Superman

Rue de L’Enclos City stade de l’enclos Donzère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 21:45:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

En raison de conditions météorologiques défavorables demain, la projection du film Superman, initialement prévue le samedi 25 juillet, est reportée au samedi 1er août.
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Rue de L’Enclos City stade de l’enclos Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 49 70 30  mairie@donzere.net

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English :

Due to unfavorable weather conditions tomorrow, the screening of the movie *Superman*, originally scheduled for Saturday, July 25, has been postponed to Saturday, August 1.

L’événement Ciné plein air Superman Donzère a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

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