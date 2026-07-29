Ciné plein air Superman Rue de L’Enclos Donzère

Informations pratiques

Donzère

Ciné plein air Superman

Rue de L’Enclos City stade de l’enclos Donzère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 21:45:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

En raison de conditions météorologiques défavorables demain, la projection du film Superman, initialement prévue le samedi 25 juillet, est reportée au samedi 1er août.

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Rue de L’Enclos City stade de l’enclos Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 49 70 30 mairie@donzere.net

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English :

Due to unfavorable weather conditions tomorrow, the screening of the movie *Superman*, originally scheduled for Saturday, July 25, has been postponed to Saturday, August 1.

L’événement Ciné plein air Superman Donzère a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence