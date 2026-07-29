Ciné plein air Superman Rue de L’Enclos Donzère
samedi 1 août 2026 · Rue de L'Enclos · Donzère
Informations pratiques
Donzère
Ciné plein air Superman
Rue de L’Enclos City stade de l’enclos Donzère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 21:45:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
En raison de conditions météorologiques défavorables demain, la projection du film Superman, initialement prévue le samedi 25 juillet, est reportée au samedi 1er août.
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Rue de L’Enclos City stade de l’enclos Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 49 70 30 mairie@donzere.net
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English :
Due to unfavorable weather conditions tomorrow, the screening of the movie *Superman*, originally scheduled for Saturday, July 25, has been postponed to Saturday, August 1.
L’événement Ciné plein air Superman Donzère a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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