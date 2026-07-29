Ciné plein air Un ours dans le Jura Place des Chênes Donzère
samedi 8 août 2026 · Place des Chênes · Donzère
Informations pratiques
Donzère
Ciné plein air Un ours dans le Jura
Place des Chênes Parking de la salle des Chênes Donzère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:45:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Comme chaque été, la commune de Donzère invite petits et grands à profiter de ses traditionnels cinés plein air, un moment convivial et gratuit à partager en famille ou entre amis.
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Place des Chênes Parking de la salle des Chênes Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 49 70 30 mairie@donzere.net
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English :
As in previous summers, the commune of Donzère invites young and old to enjoy its traditional open-air cinemas, a free, friendly event to share with family and friends.
L’événement Ciné plein air Un ours dans le Jura Donzère a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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