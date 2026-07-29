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AGENDA · Donzère

Ciné plein air Un ours dans le Jura Place des Chênes Donzère

samedi 8 août 2026 · Place des Chênes · Donzère

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
21:45:00
Lieu
Place des Chênes
Adresse
Parking de la salle des Chênes
Ville
26290 Donzère
Département
Drôme
Tarif

Donzère

Ciné plein air Un ours dans le Jura

Place des Chênes Parking de la salle des Chênes Donzère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:45:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Comme chaque été, la commune de Donzère invite petits et grands à profiter de ses traditionnels cinés plein air, un moment convivial et gratuit à partager en famille ou entre amis.
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Place des Chênes Parking de la salle des Chênes Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 49 70 30  mairie@donzere.net

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English :

As in previous summers, the commune of Donzère invites young and old to enjoy its traditional open-air cinemas, a free, friendly event to share with family and friends.

L’événement Ciné plein air Un ours dans le Jura Donzère a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

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