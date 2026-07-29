Ciné plein air Un ours dans le Jura Place des Chênes Donzère

Informations pratiques

Donzère

Ciné plein air Un ours dans le Jura

Place des Chênes Parking de la salle des Chênes Donzère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 21:45:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Comme chaque été, la commune de Donzère invite petits et grands à profiter de ses traditionnels cinés plein air, un moment convivial et gratuit à partager en famille ou entre amis.

.

Place des Chênes Parking de la salle des Chênes Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 49 70 30 mairie@donzere.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As in previous summers, the commune of Donzère invites young and old to enjoy its traditional open-air cinemas, a free, friendly event to share with family and friends.

L’événement Ciné plein air Un ours dans le Jura Donzère a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence