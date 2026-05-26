Ariane Racicot trio Festival Parfum de Jazz Rue de la chocolaterie Donzère
Ariane Racicot trio Festival Parfum de Jazz Rue de la chocolaterie Donzère jeudi 20 août 2026.
Donzère
Ariane Racicot trio Festival Parfum de Jazz
Rue de la chocolaterie Parc de la chocolaterie Donzère Drôme
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif réduit
Demandeurs d’emploi, familles nombreuses
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 21:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Figure montante du jazz contemporain, pianiste et compositrice, Ariane Racicot, qui vient de Montréal, fusionne avec les styles métal, latin et classique.
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Rue de la chocolaterie Parc de la chocolaterie Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 83 79 42 administration@parfumdejazz.com
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English :
A rising star of contemporary jazz, pianist and composer, Montreal-born Ariane Racicot fuses metal, Latin and classical styles.
L’événement Ariane Racicot trio Festival Parfum de Jazz Donzère a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence