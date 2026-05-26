Ariane Racicot trio Festival Parfum de Jazz Rue de la chocolaterie Donzère

Donzère

Ariane Racicot trio Festival Parfum de Jazz

Rue de la chocolaterie Parc de la chocolaterie Donzère Drôme

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Demandeurs d’emploi, familles nombreuses

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 21:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Figure montante du jazz contemporain, pianiste et compositrice, Ariane Racicot, qui vient de Montréal, fusionne avec les styles métal, latin et classique.

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Rue de la chocolaterie Parc de la chocolaterie Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 83 79 42 administration@parfumdejazz.com

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English :

A rising star of contemporary jazz, pianist and composer, Montreal-born Ariane Racicot fuses metal, Latin and classical styles.

L’événement Ariane Racicot trio Festival Parfum de Jazz Donzère a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence