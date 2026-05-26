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Ariane Racicot trio Festival Parfum de Jazz Rue de la chocolaterie Donzère

Ariane Racicot trio Festival Parfum de Jazz Rue de la chocolaterie Donzère jeudi 20 août 2026.

Lieu : Rue de la chocolaterie

Adresse : Parc de la chocolaterie

Ville : 26290 Donzère

Département : Drôme

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 12 12 Tarif réduit Demandeurs d'emploi, familles nombreuses

Donzère

Ariane Racicot trio Festival Parfum de Jazz

Rue de la chocolaterie Parc de la chocolaterie Donzère Drôme

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit
Demandeurs d’emploi, familles nombreuses

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 21:00:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Figure montante du jazz contemporain, pianiste et compositrice, Ariane Racicot, qui vient de Montréal, fusionne avec les styles métal, latin et classique.
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Rue de la chocolaterie Parc de la chocolaterie Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 83 79 42  administration@parfumdejazz.com

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English :

A rising star of contemporary jazz, pianist and composer, Montreal-born Ariane Racicot fuses metal, Latin and classical styles.

L’événement Ariane Racicot trio Festival Parfum de Jazz Donzère a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

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