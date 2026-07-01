Informations pratiques

Trambly

CINE PLEIN AIR

Cours de l’école Trambly Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Le foyer rural de Trambly propose une soirée CINE PLEIN AIR

Le film l’enfant du désert sera projeté sur écran géant dans la cour de l’école de Trambly à partir de 21h30.

Résumé

Sun, une jeune fille de 12 ans découvre que le récit de l’enfant autruche perdu dans le désert que lui raconte son grand-père depuis qu’elle est petite n’est pas un conte mais une histoire vraie. Face à ce mystère, assoiffée de réponses, elle part dans le désert du Sahara à la recherche de la vérité qui était véritablement son grand-père et qui était ce petit garçon ? Elle découvre alors l’incroyable histoire d’Hadara, le petit enfant de tribu élevé par des autruches dans l’immensité saharienne. Issu d’une famille de nomades, Hadara est perdu dans le désert lors d’une tempête de sable à l’âge de 2 ans. Alors qu’il est voué à une mort certaine, le petit garçon est recueilli par un groupe d’autruches ! Elles vont lui permettre de survivre pendant 10 ans avant d’être retrouvé et ramené à sa famille. .

Cours de l’école Trambly 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté foyer.rural.trambly71@gmail.com

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English : CINE PLEIN AIR

L’événement CINE PLEIN AIR Trambly a été mis à jour le 2026-07-04 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III