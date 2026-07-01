CINE PLEIN AIR Trambly
vendredi 24 juillet 2026 · Trambly
Informations pratiques
Trambly
CINE PLEIN AIR
Cours de l’école Trambly Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Le foyer rural de Trambly propose une soirée CINE PLEIN AIR
Le film l’enfant du désert sera projeté sur écran géant dans la cour de l’école de Trambly à partir de 21h30.
Résumé
Sun, une jeune fille de 12 ans découvre que le récit de l’enfant autruche perdu dans le désert que lui raconte son grand-père depuis qu’elle est petite n’est pas un conte mais une histoire vraie. Face à ce mystère, assoiffée de réponses, elle part dans le désert du Sahara à la recherche de la vérité qui était véritablement son grand-père et qui était ce petit garçon ? Elle découvre alors l’incroyable histoire d’Hadara, le petit enfant de tribu élevé par des autruches dans l’immensité saharienne. Issu d’une famille de nomades, Hadara est perdu dans le désert lors d’une tempête de sable à l’âge de 2 ans. Alors qu’il est voué à une mort certaine, le petit garçon est recueilli par un groupe d’autruches ! Elles vont lui permettre de survivre pendant 10 ans avant d’être retrouvé et ramené à sa famille. .
Cours de l’école Trambly 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté foyer.rural.trambly71@gmail.com
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English : CINE PLEIN AIR
L’événement CINE PLEIN AIR Trambly a été mis à jour le 2026-07-04 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III
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